Sevgili Boğa, bugün aşk hayatını etkileyecek olan Venüs ile KAD kavuşumunu anlatmak istiyoruz. Bu kavuşum, kalbinin derinliklerinde saklı olan ciddi ilişki arzusunu ortaya çıkarıyor. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, bu dönemde karşına çıkabilecek bir kişi ile kalıcı bir ilişkiye adım atma ihtimalin oldukça yüksek. Bu kişi ile tanışman, hayatının dönüm noktası olabilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinle geleceğini şekillendirecek konuşmalar yapman olası. Belki de birlikte bir ev satın almayı, belki de çocuk sahibi olmayı düşünebilirsin. Bu dönemde aşk hayatında ciddi ve kalıcı adımlar atma olasılığın oldukça yüksek. Birlikte bir hayat planlamak, aynı eve taşınmak ya da belki de birlikte bir seyahate çıkmak... Tüm bunlar, bu dönemde hayatına girebilecek olan yeni deneyimler olabilir. Ama hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…