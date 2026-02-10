Sevgili Boğa, bugün aşk hayatındaki belirgin değişikliklerle ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. İlişkilerinde her zaman fazlasıyla değer veren ve karşılığında onay arayan sen, artık bu durumu bir kenara bırakmaya karar veriyorsun. İlişkilerindeki bu dengesizlikten sıkıldığını anlıyoruz ve bu durumun yerini daha dengeli bir duyguya bırakacağını söylemek istiyoruz.

Artık kalbini koruma hali devreye giriyor. Aşka odaklanıyor, sevgi dolu bir güne ve tabii ki hak ettiğin değeri alacağın ilişkilere çeviriyorsun yüzünü. Kendi değerini bilen ve karşılığını bekleyen bir aşık olacaksın artık. Bu yeni durum seni daha da güçlendirecek ve aşk hayatında daha da parlamanı sağlayacak. Bak göre sevilmek ve şımartılmak sana pek bir iyi gelecek. Bu yeni durum seni daha da güçlendirecek ve aşk hayatında daha da parlamanı sağlayacak. Üstelik bu durum sana çok da yakışacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…