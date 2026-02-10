Sevgili Boğa, bugün iş hayatında belki de farkında bile olmadan omuzlarında taşıdığın ve aslında sana ait olmayan bir yükün varlığını hissedebilirsin. Güneş ile Chiron'un oluşturduğu altmışlık, kendine karşı haksızlık ettiğin ve gereğinden fazla sorumluluk hissettiğin alanları aydınlatıyor. Bu belki bir sohbetle, belki de beklenmedik bir gelişmeyle 'Neden bu yükü ben taşıyorum?' diye sorgulamanı sağlıyor. İşte tam bu noktada, maddi ya da mesleki konularda daha net sınırlar çizerek kendine odaklanman gerektiğini anlayacaksın.

Tabii bu durumda, iş hayatında ya da günlük rutinlerinde sana kendini güvende hissettirecek bir sistem kurmaya odaklanman gerekiyor. Belki de daha önce seni huzursuz eden belirsizlikler, artık yönetilebilir bir hale gelecek. Çünkü artık kendi değerini daha net bir şekilde görüyorsun. Yani artık kendi hedeflerine ve bireysel başarılarına odaklanarak kazanabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…