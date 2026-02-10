onedio
11 Şubat Çarşamba Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
11 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Şubat Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün vücudunun alışılagelmiş rutinlere karşı daha hassas bir tepki gösterebileceğini fark etmiş olabilirsin. Her gün aynı şekilde devam eden bir aktivite, artık sana aynı tatmin duygusunu vermeyebilir. Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık, konfor ve alışkanlık arasındaki ince çizgiyi bedeninde hissetmeni sağlıyor. Bugün belki de küçük bir değişiklik, ummadığın bir rahatlama ve yenilenme hissi getirebilir.

Belki de her gün aynı kahvaltıyı yapmak yerine, yeni bir tarif denemek isteyebilirsin. Ya da her gün aynı yoldan işe gitmek yerine, farklı bir manzara eşliğinde yeni bir rota denemek sana iyi gelebilir. Ne olursa olsun, bugün alışılagelmiş rutinlerinden biraz olsun sapmak, sana beklenmedik bir huzur ve rahatlama hissi sağlayabilir. Ayrıca, zihinini de canlandırabilir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

