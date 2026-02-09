onedio
10 Şubat Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
10 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Şubat Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü yönetici gezegenin Venüs, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise seni adeta bir şifacıya dönüştürüyor. Kendi iç dünyanı ve bedenini anlamak, ona karşı daha anlayışlı ve merhametli olmak motton olmalı şimdi! 

Bu arada sağlığına dikkat etmek, özellikle de bağışıklık sistemini güçlendirmek ise bugün senin için çok önemli. Antioksidan içerikli meyvelere ve sıvı tüketimine her zamankinden daha fazla önem vermelisin. Her zaman kişisel bakımına özen gösteren bir ruh olarak, bugün bu özelliğini de bir adım öteye taşıyabilirsin. Arkadaşlarınla yapacağın hafif yürüyüşler veya doğa gezileri ise dolaşım sistemini canlandırarak enerjini tazeleyecektir; bunu da bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

