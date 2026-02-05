Sevgili Boğa, bugün senin için biraz farklı bir enerji durumu söz konusu. Merkür'ün Balık burcunda seyrettiği bu dönemde, vücudunun dinlenmeye olan ihtiyacı daha belirgin hale geliyor.

Bu etki altında, kaslarının gevşemeye, rahatlamaya olan ihtiyacı hızla artıyor. Aşırı fiziksel yüklenmeler, yoğun spor aktiviteleri veya ağır işler, bugün senin için biraz daha zorlayıcı olabilir. Bu nedenle bugünü daha hafif, daha yumuşak hareketlerle geçirmen, vücudunun bu enerjiyi daha iyi dengelemesine yardımcı olabilir.

Özellikle yoga, meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler veya hafif bir yürüyüş, bugün senin için ideal olabilir. Ayrıca, su tüketimini artırmak da genel direncini destekleyecektir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…