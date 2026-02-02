onedio
3 Şubat Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

3 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Şubat Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür ve Jüpiter, gökyüzünde bir üçgen oluşturarak seninle buluşuyorlar ve bu buluşma bedenindeki hassas noktalarını fark etmene yardımcı olacak. Gün içinde, başkalarına alan açarken kendini ihmal etme eğiliminde olduğunu, biliyoruz. Ancak unutma ki senin de kendine zaman ayırmana ve kendini dinlemene ihtiyacın var. Ayaklarının, bağışıklık sisteminin ve genel enerji seviyenin sana biraz dikkat çekmek istiyor gibi görünüyor.

Tam da bu noktada sevdiğin lükslere, konfor alanına ve kendine şefkat göstermeye odaklanabilirsin. Ancak unutmamalısın ki sağlığın için en güçlü destek, kendine göstereceğin bu şefkat olacaktır. Kendine biraz daha zaman ayır, biraz daha şefkat göster ve şifa bulmak için düzenli yaşa! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

