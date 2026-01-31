onedio
1 Şubat Pazar Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
1 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Şubat Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Aslan burcunda parıldayan Dolunay, enerjik bir dokunuş yapıyor. Bu enerji, bedeninde birikmiş olan yorgunluğu ve stresi hissetmeni sağlıyor. Ancak bu durum, özellikle boyun, sırt ve omuzlarında gün boyu süren bir gerginlik hissi oluşturabilir.

Biraz daha detaylandıracak olursak, uzun süre aynı pozisyonda kalmak, bu gerginlik hissini daha da artırabilir. Belki de bu durum, sana gün içinde biraz daha hareket etmen gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Tabii hafifletmek için küçük molalar vermek de büyük bir rahatlama yaratabilir. Belki bir fincan sıcak çay, belki biraz hafif egzersiz veya belki de sadece birkaç dakikalık bir meditasyon yenilenmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

