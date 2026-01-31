Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında sıcacık ve samimi bir hava esiyor. Belki de uzun zamandır düşündüğün o adımı atma ve aileleri tanıştırma vakti geldi. Ya da ilişkini bir üst seviyeye taşıma kararı alabilirsin bugün. Belki geçmişten kalan ama içten içe yanıp tutuştuğun bir aşk da yeniden canlanabilir. Bütün bu olasılıklar bugün senin için birer seçenek olacak.

Zira Aslan Dolunayı'nın etkisi altında, kalbin seni huzur veren, rahatlatan seçeneğe doğru yönlendirecek. Hayallerini süsleyen aşk ise seni güçlü bağlarla bağlayacak ve bir aile olmanı sağlayacak. Geniş bir aile ve sıcak bir yuva seni bekliyor olabilir... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…