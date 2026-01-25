Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, 'Böyle bir hissiyatı hiç yaşamamıştım' diyeceğin bir çekim yaratabilir. Bu, belki de uzun süredir farkında olmadığın, belki de hiç bilmediğin bir hayranlığın, bir tutkunun ortaya çıkacağı bir dönem olabilir.

Belki de bekarlığına son verecek, belki de hayatına yeni bir heyecan katacak bir yakınlaşma kapıda. Kim bilir, belki de bugüne kadar hiç yaşamadığın bir tutku, bir heyecan, bir aşk seni bekliyor! Bu dönemde, belki hayatının aşkıyla karşılaşabilir, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun aşkı bulabilirsin. Peki, bu tutku dolu aşka hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…