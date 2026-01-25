Sevgili Boğa, bugün Neptün'ün Koç burcuna yaptığı geçişle birlikte bilinçaltının derinliklerinde bir hareketlenme başlıyor. Haftanın ilk gününden itibaren, iç sesinin seni daha önce hiç fark etmediğin bir yöne çektiğini hissedebilirsin. Tabii bu durumda, iş hayatında perde arkasında dönen çarklar, henüz keşfedilmemiş fırsatlar ya da tam olarak şekillenmemiş planlar gündeminde yer alabilir.

Tam da bu aşamada, bugün her şeyi kontrol altına almaya çalışmanın yerine, sezgilerine güvenmenin daha çok işine yarayacağını söylemeliyiz. Kariyer hayatında, dışarıdan bakıldığında belki de pek fark edilmeyen ancak oldukça güçlü bir hazırlık süreci içerisindesin. Bu pazartesi, adeta başarı tohumlarını atıyorsun. Bu yüzden her anı en iyi şekilde değerlendir!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise beklenmedik bir uyanışın eşiğindesin. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, 'Hiç böyle hissetmemiştim' dediğin ani bir çekime işaret ediyor. Belki de uzun zamandır fark etmediğin bir hayranlığın açığa çıkabileceği bir döneme giriyorsun. Bekarlığın sonu olacak ve bambaşka hislerle heyecan dolu anlar yaşamanı sağlayacak yakınlaşmalara hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…