Sevgili Boğa, bugün Neptün'ün Koç burcuna yaptığı büyüleyici geçişle birlikte, bilinçaltının en derin köşelerinde bir kıpırdanma başlıyor. Haftanın ilk günüyle birlikte, iç sesinin sana daha önce hiç fark etmediğin, belki de hiç aklına gelmeyen bir yöne doğru çektiğini hissetmeye başlayabilirsin. Bu durum, iş hayatında belki de daha önce hiç fark etmediğin, perde arkasında dönen çarkları, henüz keşfedilmemiş fırsatları ya da tam olarak şekillenmemiş, belki de henüz kağıda bile dökülmemiş planları gündeminin en üst sıralarına taşıyabilir.

Tam da bu noktada, bugün tüm detayları kontrol altına almaya çalışmanın yerine, sezgilerine güvenmenin ve onları dinlemenin senin için çok daha yararlı olacağını belirtmek isteriz. Kariyer hayatında, belki dışarıdan bakıldığında pek de fark edilmeyen ancak senin için oldukça önemli ve güçlü bir hazırlık süreci içerisindesin. Bu pazartesi, adeta başarıya giden yolda ilk adımlarını atıyor, başarı tohumlarını ekiyorsun. İşte bu yüzden kendine her zamankinden çok güvenmeli ve iç sesini dinlemelisin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…