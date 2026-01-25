Sevgili Boğa, bugün Neptün, enerjik ve dinamik Koç burcuna geçiş yaparken, bedeninden de sana derinlemesine sinyaller gelmeye başlıyor. Bu sinyaller, genellikle sağlık ve güzellikle ilgili konularda kendini gösteriyor.

Saç ve cilt bakımında doğallığın ön planda olması gerektiği bu dönemde, kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmanda fayda var. Doğal ve organik ürünlerle cildini ve saçlarını beslerken, aynı zamanda doğanın sana sunduğu hediyeyle de bir bağ kurmuş olacaksın.

Ayrıca bu dönemde hafif bir esneme ve topraklanma hissi de yaşayabilirsin. Bu his, enerjinin daha yumuşak ve akıcı bir şekilde dolaşmasını sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…