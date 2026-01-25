onedio
26 Ocak Pazartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

26 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

25.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ocak Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Neptün, enerjik ve dinamik Koç burcuna geçiş yaparken, bedeninden de sana derinlemesine sinyaller gelmeye başlıyor. Bu sinyaller, genellikle sağlık ve güzellikle ilgili konularda kendini gösteriyor.

Saç ve cilt bakımında doğallığın ön planda olması gerektiği bu dönemde, kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmanda fayda var. Doğal ve organik ürünlerle cildini ve saçlarını beslerken, aynı zamanda doğanın sana sunduğu hediyeyle de bir bağ kurmuş olacaksın.

Ayrıca bu dönemde hafif bir esneme ve topraklanma hissi de yaşayabilirsin. Bu his, enerjinin daha yumuşak ve akıcı bir şekilde dolaşmasını sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

