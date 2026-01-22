onedio
23 Ocak Cuma Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
23 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ocak Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Mars'ın Kova burcundaki konumu senin gibi genellikle alışılmışın dışında olan uyaranlara karşı daha dirençli olan Boğa burcunun vücudunu bile biraz daha hassas hale getirebilir.

Gün içerisinde karşılaşabileceğin ani ve yüksek sesler, kalabalık ve gürültülü ortamlar ya da yoğun ekran kullanımı gibi durumlar, seni normalden daha fazla yorabilir. Belki de bu durumlarla karşılaştığında kendini biraz daha huzursuz ve gergin hissedebilirsin. Tam da bu yüzden sevdiklerinle sıcak ve samimi bir sofrada sohbet etmek sana iyi gelebilir. Etrafında sevdiğin ve seni seven kişilerin olduğundan emin ol. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

