Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor ve senin iç dünyanın derinliklerinde sessiz ama güçlü bir dalga yaratıyor. Bu dalga, aslında seninle yüzleşmek için bekleyen bir gücün sembolü. Belki de kariyerinle ilgili, belki de uzun süredir kulislerde, sessiz sedasız bir şekilde yürüttüğün bir planın var. İşte şimdi bu planı net bir çerçeveye oturtma, belki de bir resim çizme fırsatı doğuyor karşına. Ancak, bu süreç biraz sabır istiyor, acele etmemelisin.

Maddi konulara gelince, aceleci davranmamak en doğrusu olacak. Hatta, durup bir adım geri atmayı ve genel tabloyu izlemeyi düşünmelisin. Bu sayede enerjini toplayabilir ve uzun vadeli hedefini gerçekleştirebilmek için gerekli olan yatırımı bulabilir ya da bütçeni düzenleyebilirsin. Ancak unutma ki bazen bazı fedakarlıklar yapmak gerekebilir. Bu yüzden, bu süreçte belki de biraz fedakarlık yapmaya da hazır olmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…