Sevgili Boğa, bugün Venüs ve disiplinli Satürn, Koç burcunda buluşuyor. Bu kavuşma ise aşk hayatında bazı önemli değişikliklerin habercisi olabilir.

Tabii kalbini kolayca açmak pek de senin tarzın değil. Ancak eğer bir ilişkin varsa, bugün duyguların daha da derinleşebilir ve ilişkin daha ciddi bir boyut kazanabilir. Bu, partnerinle aranda daha sağlam bir bağ kurmanın zamanı olabilir. Emin adımlarla ilerleyen bu ilişkin, kalıcı bir hale bürünebilir.

Ne dersin, belki de kalbini ona tamamen açmanın zamanı geldi. Zaten sevgiyi saklamak ne kadar da anlamsız, değil mi? Unutma, aşkı paylaşmak, aşkı büyütür. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…