Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.03.2026 - 19:01

Trendyol Süper Lig'de dev derbi heyecanı Dolmabahçe'de yaşanacak. Son haftaların formda takımı Beşiktaş, hem ligde hem Avrupa'da yoluna devam eden lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

20.00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İlk 11'ler belli oldu:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Hakan Karakoca
