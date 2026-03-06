Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde önemli bir hareketlilik var. Merkür ve Güneş, Balık burcunda bir araya gelerek ev ve aile konularında zihinsel bir aydınlanma yaratıyor. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün, fakat bir türlü cesaret edemediğin bir konuşma bugün yapılabilir. Taşınma planları, evdeki düzeni değiştirme fikirleri ya da aile içinde alınması gereken önemli bir karar bugün gündeme gelebilir.

Şimdi bu seni şaşırtabilir ama bir yandan duygusal bir yandan da mantıklı bir karar vermelisin. Çünkü Merkür etkisi altında olduğun bu süreç, iç huzurunu artırabilir. Duyguların ile dengelenen mantığın ise daha dingin hale gelerek düşüncelere dalabilirsin. Bu süreçte geleceğe dair belirsizlikler yerini net planlara bırakıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise güven ve aidiyet duygusu ön plana çıkıyor. Partnerinle daha fazla zaman geçirmek, huzurlu ve sakin bir akşam geçirmek isteyebilirsin. Sıcakkanlı, samimi ve koruyucu bir enerjiye sahip olduğun bugün, aşkta heyecandan çok huzur arıyorsun; değil mi? Kalbini rahatlatan, seni dinginleştiren partnerin kazançlı çıkacak. Zira senin aşkın, ona çok iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…