Sevgili Oğlak, bugün aşka hazır ol zira Venüs, Koç burcuna adım atıyor. Bu geçiş, aşk hayatında aile ve güven temalarının daha fazla ön plana çıkmasına neden olacak. Aşk hayatında güvence ve istikrar arayışının artacağı bir döneme giriyorsun.

Eğer bir ilişkin varsa, sevgilinle gelecek planların üzerine daha derin ve anlamlı konuşmalar yapabilirsin. Belki de birlikte bir ev almayı düşünüyorsunuz ya da belki de evlilik konusu gündeme gelmiştir. Bu dönem, birlikteliğinizin geleceğine dair daha net kararlar almanızı sağlayabilir.

Tabii bekar bir Oğlak burcuysan, geçmişten biriyle yeniden iletişim kurabilirsin. Eski bir aşkınla yeniden karşılaşabilir ya da geçmişte kapatılmamış bir konu tekrar gündeme gelebilir. Bu durum, duygusal hayatında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Şimdi eski bir yaranın kapanması, yeni bir aşka kapı açacaktır... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…