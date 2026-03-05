onedio
Koç Burcu right-white
6 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.03.2026 - 18:16

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? 

6 Mart Cuma günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs, burcuna adım atıyor ve bu durum aşk hayatını etkileyecek gibi görünüyor. Üzerindeki bu manyetik çekim, çevrendeki herkesi etkileyecek. Özellikle de bekar bir Koç burcuysan, bu durum kalbinin daha hızlı atmasına neden olabilir. Bir göz kırpma, bir gülümseme veya bir bakışma bile kalbinin ritmini hızlandırabilir.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu gece oldukça tutkulu ve biraz da sahiplenici bir hava söz konusu olabilir. Ateş burcu olan senin, enerjin yükseliyor ve üstelik bu enerjinin kontrolü tamamen senin elinde. Yani bu enerjiyi doğru bir şekilde yönetebilirsen, bu gece partnerinle aranda şehvetli bir yakınlaşma yaşanabilir. Ancak sahiplenme duygusunun dozunu kaçırırsan, kıskançlık krizleri dolu bir tartışmayla karşı karşıya kalabilirsin. Dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

