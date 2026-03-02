Sevgili Oğlak, bugün seni düşündürecek bir gün olacak. Partnerinle olan ilişkinde, belki de ilk defa, aranızdaki değer yargılarındaki farklılıkların ne kadar büyük olduğunu fark edeceksin. Bu farklılıklar öyle bir boyutta olabilir ki, belki de bu durum seni biraz şaşırtacak.

Eğer bir ilişkin varsa, geleceğe dair hayallerini ve planların paylaştığında, aranızdaki uyumsuzluklar gözler önüne serilecek. Belki de bu ilişkiyi biraz fazla romantize etmiş olabilirsin, her şeyin mükemmel olduğunu düşünmüş bile olabilirsin. Ancak, bugünün enerjisiyle, belki de yollarının birbirinden ayrı olduğunu fark edeceksin.

Ay tutulmasının enerjisi, belki de partnerinle 'ayrı dünyaların' insanı olduğunu anlamana yardımcı olacak. Bu durum karşısında ne yapacağını merak ediyor olabilirsin. Ancak, bir karar vermen gerekiyor; farklılıklardan güç almayı başarabilecek bir aşk mı inşa edeceksin, yoksa bu farklılıkların aşılması mümkün olmayacak ve yollarınızı ayıracak mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…