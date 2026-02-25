Sevgili Oğlak, bugün itibarıyla soğuk ve ciddi duruşunu göz ardı edeceksin! Zaman zaman aşk hayatını karmaşık hale getiren bu ruh halinden sıyrılacak ve çocuksu ama bir o kadar da tutkulu bir anın içinde kaybolup gideceksin!

Hayatın her anında kurallara sıkı sıkıya bağlı kalan sen, bugün toplum içinde kahkaha atarak kuralları çiğnemeye hazırlanıyorsun. O her zamanki ciddiyetini bir kenara bırakıp tamamen içgüdülerine göre hareket edeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum, senin için belki biraz kontrolsüz gibi gelebilir ama inan bana, bu özgür ruh hali partnerinin sana olan sevgisini yeniden alevlendirecek. Zaten sınırlarını aşarak aşka sarılmak için daha ne bekliyorsun ki? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…