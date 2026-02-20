Sevgili Oğlak, bugün senin için aşkın kapılarını aralayan bir gün olacak! Mars ve Chiron'un eşsiz altmışlığı, aşk hayatındaki duvarları yıkmak için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Partnerinle olan bağını daha da güçlendirebileceğin, daha sıcak ve samimi bir ilişki kurabileceğin bir döneme giriyorsun.

Belki bu, birlikte daha çok vakit geçirme, daha derin ve anlamlı konuşmalar yapma veya daha çok şey paylaşma anlamına geliyor. Kim bilir, belki de bir hafta sonu kaçamağına çıkmak, romantik bir tatil planlamak veya birlikte yeni bir yaşam düzeni inşa etmek gibi fikirler aklını çelebilir.

Yani bu dönemde, birlikte yapmaktan keyif aldığın şeylerin sayısının artacağını göreceksin. Belki daha önce hiç denemediğin bir aktiviteye başlamak, belki de birlikte yeni bir hobi edinmek aşkınızı büyütme potansiyeline sahip. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…!