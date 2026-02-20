onedio
21 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
21 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Şubat Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak gibi görünüyor. Mars ve Chiron'un altmışlığı, aile ve kariyer dengen üzerinde bir yarayı onarma fırsatı sunuyor. Bu, geçmişte yaşadığın ve belki de hâlâ sana dert olan bir iş-aile çatışmasının çözülmesi anlamına gelebilir. Belki de bu, evden çalışma planının ya da belki de tamamen farklı bir düzenin gündeme gelmesiyle olacak.

Ayrıca, uzun vadeli planlarını cesurca güncelleme zamanı geldi. Zira, bu dönemde kontrol tamamen sende. Bu, belki de hayatının bir sonraki büyük adımını atmanın zamanı geldi demektir. Şimdi güçlü, kararlı ve net ol! İlerlemeye, gerekirse düzen değiştiremeye ve uzun vadeli başarılara odaklan. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duvarları indirme zamanı geldi. Partnerinle daha sıcak, daha samimi bir bağ kurabilirsin. Belki de bu, birlikte daha çok vakit geçirme, daha çok şey paylaşma anlamına geliyor. Onunla bir hafta sonu kaçamağı, romantik bir tatil ya da birlikte yeni bir düzen inşa etme fikri hoşuna gidebilir. Birlikte yapmaktan keyif aldığınız şeylerin artacağı bu dönemde aşkın da büyüyecektir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

