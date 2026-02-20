Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak gibi görünüyor. Mars ve Chiron'un altmışlığı, aile ve kariyer dengen üzerinde bir yarayı onarma fırsatı sunuyor. Bu, geçmişte yaşadığın ve belki de hâlâ sana dert olan bir iş-aile çatışmasının çözülmesi anlamına gelebilir. Belki de bu, evden çalışma planının ya da belki de tamamen farklı bir düzenin gündeme gelmesiyle olacak.

Ayrıca, uzun vadeli planlarını cesurca güncelleme zamanı geldi. Zira, bu dönemde kontrol tamamen sende. Bu, belki de hayatının bir sonraki büyük adımını atmanın zamanı geldi demektir. Şimdi güçlü, kararlı ve net ol! İlerlemeye, gerekirse düzen değiştiremeye ve uzun vadeli başarılara odaklan.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duvarları indirme zamanı geldi. Partnerinle daha sıcak, daha samimi bir bağ kurabilirsin. Belki de bu, birlikte daha çok vakit geçirme, daha çok şey paylaşma anlamına geliyor. Onunla bir hafta sonu kaçamağı, romantik bir tatil ya da birlikte yeni bir düzen inşa etme fikri hoşuna gidebilir. Birlikte yapmaktan keyif aldığınız şeylerin artacağı bu dönemde aşkın da büyüyecektir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…