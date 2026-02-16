Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Bugün Kova Burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, gelir-gider dengeni değiştirebilir. Bu durum, hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Bu Salı günü, belki de uzun zamandır beklediğin bir zam, belki bir prim ya da belki de tamamen yeni bir kazanç modeli gündeme gelebilir. Bu, finansal anlamda seni bir adım öteye taşıyabilir.

Tam da bu noktada gücüne güç katmaya ve daha fazlasını elde etmeye ne dersin? Tabii bu yüzden finansal stratejini gözden geçirmen gerekebilir. Belki de uzun zamandır düşündüğün ancak bir türlü adım atamadığın bir yatırım fırsatı karşına çıkabilir. Böylece uzun vadeli bir yatırım fırsatı ve yeni gelir kapıları önünde açılabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, değer temalı bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Bu, maddi ve manevi anlamda uyumun ön planda olduğu bir ilişki olabilir. Şimdi davul bile dengi dengine sözü romantik ilişkinin temelini oluşturabilir. Yani, ilişkiye sadece romantik bir perspektiften bakmakla kalmayacaksın bugün! Entelektüel uyum, statü ve karakter de duygular kadar önemli olacak aşkta. Bakalım hem aklını hem kalbini çalan kim olacak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…