Sevgili Oğlak, bugün iş hayatındaki rollerin ve sorumluluklarının seni tam anlamıyla tanımlamadığını anlamaya başlıyorsun. Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık açı, sürekli olarak 'güçlü olmak zorundayım' düşüncesiyle nasıl yıprandığını, enerjini nasıl tükettiğini gözler önüne seriyor. Bugün, biraz yardım almak ya da destek istemek, normalde olduğundan daha kolay ve rahat hissettiriyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise kariyer hedeflerine daha uyumlu, daha duyarlı bir gözle bakıyorsun. Mükemmeliyetçilik yerine, daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir yol seçmek, seni rahatlatıyor. Güneş’in ışığı, Chiron’un şifa veren enerjisine dokunuyor ve bu etkileşim, kendine karşı daha anlayışlı, daha şefkatli bir tutum geliştirmene yardımcı oluyor. Bu da motivasyonunu ve enerjini artırıyor. Tabii iş hayatındaki yaratıcılığını ve üretkenliğini de canlandırıyor!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygularını içine atmak yerine paylaşmak, seni daha hafif ve özgür hissettiriyor. Sahi, partnerine söyleyeceklerin mi var? Hadi, artık konuşmaları derinleştirmenin, itirafların ve gerçekleri konuşmanın zamanı geldi. Ne hissettiğini, ne hissetmediğini; daha da önemlisi neye sevinip neye üzüldüğünü anlatmalısın. Bu sayede partnerinden beklediğin ilgiyi görebilir, ilişkinin dinamiklerini onunla birlikte değiştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…