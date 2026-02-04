Sevgili Oğlak, haddinden fazla iş ve sorumlulukla boğuşuyor olabilir misin? Dikkatli ol, her yerde olmak seni düşündüğünden çok daha fazla yorabilir ve hata yapmaya sürükleyebilir. Tam da bu noktada bugün, belirli bir konuda net bir duruş sergilemen gerekebilir. Belki de artık ortakların ve iş arkadaşlarına karşı net sınırlar çizmenin zamanı gelmiştir. Herkes kendi sorumluluğunu layıkı ile yerine getirirse, sen de nefes alabilirsin artık!

Tabii bir yandan da bireysel hedeflerine daha fazla odaklanabilirsin. Nereye yönelmek istediğini ve hangi hedeflere ulaşmak istemediğini daha net bir şekilde görüyorsun artık. Şimdi bir de kendi işini kurmayı düşünmelisin. Henüz başlayan yıl sana büyük sürprizler getirebilir! Başarıdan başarıya atlamanı sağlayacak olan o güç ve özveri ile artık kendi geleceğini inşa etmenin tam vakti.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mesafe ve bağ arasındaki ince çizgiden söz etmeliyiz! Zira bilmelisin ki duygularını saklamak, seni koruma altına almak yerine, bağlanmanı engelliyor ve yalnızlaştırıyor. Bu durum ise güven duygunun derinleşememesine yol açıyor. Bugünden itibaren aşk için adım atan taraf olmanın vakti geldi. Kendini aşka bırakmak için hâlâ neyi bekliyorsun ki? Yalnızlıktan veya kalabalıklar içindeki mesafelerden kurtul. Kendini aşka bırak... Partnerinle ya da flörtünle çok mutlu olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…