Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi senin için bir dizi önemli konuyu gündeme getiriyor. Ortaklaşa paylaşımlar, maddi konular ve güven temaları adeta spot ışıklarının altına çıkıyor. Bu konuları göz ardı etmemende fayda var, çünkü hayatının önemli bir dönüm noktasında olabilirsin. Şimdi para yönetiminde taşların yerine oturma zamanı!

Ay'ın Başak burcuna geçişiyle birlikte ise iş hayatında uzun vadeli güvence arayışının hız kazandığını hissedebilirsin. Belki bir sözleşme imzalamak üzeresindir, belki bir anlaşma yapmayı düşünüyorsun ya da belki de finansal planlamanı yeniden gözden geçirme zamanı geldi! Şubat'ın ilk günleri, bu konularla ilgili sağlam temeller atmak için oldukça destekleyici bir enerji taşıyor. Yeni düzen senin çok işine yarayacak!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ciddiyetin dozu artıyor. Geçici hevesler yerine, geleceğe uzanan sağlam bağlar daha çok ilgini çekiyor. Partnerinle güven üzerine samimi ve derin konuşmalar yapabilirsin. Onu sevdiğini ve bunun bir heves değil de aşk olduğunu göstermelisin. Öte yandan eğer bekarsan, olgun ve güçlü bir bağ kurabileceğin biri hayatına adım atabilir. Bu kişiyle kuracağın ilişki, belki de hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…