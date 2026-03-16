Son Tarih Belli Oldu, Yeni Dönem Başlıyor: Otellerde Şampuan ve Duş Jeli Devri Kapanıyor

2024 yılında kabul edilen kapsamlı düzenleme uyarınca, otellerde on yıllardır kullanılan tek kullanımlık küçük şişeler 2030 yılı itibarıyla tamamen yasaklı hale gelecek. Özellikle 100 mililitre veya 100 gramın altındaki plastik ambalajları odağına alan bu karar, AB sınırları içerisindeki tüm konaklama tesislerini kapsayacak.

Bu yeni dönemle birlikte otel banyolarındaki görsel alışkanlıklar da yerini daha sürdürülebilir çözümlere bırakıyor. Artık her müşteri için ayrı bir plastik şişe açılması yerine, banyolara monte edilen ve sürekli doldurulabilen büyük boyutlu dispenserler (dağıtıcılar) standart hale gelecek. Birçok küresel otel zinciri, hem doğayı korumak hem de operasyonel maliyetleri düşürmek amacıyla bu sisteme geçiş yapmaya şimdiden başladı. Fransız basınındaki verilere göre, bu düzenleme sadece çevre kirliliğini engellemekle kalmayacak, aynı zamanda tonlarca plastik atığın oluşmasını da daha kaynağındayken durduracak. Tatilcilerin 2030 yılına kadar kademeli olarak göreceği bu değişim, Avrupa'nın yeşil dönüşüm hedeflerinin en somut adımlarından biri olarak görülüyor.