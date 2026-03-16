Son Tarih Belli Oldu, Yeni Dönem Başlıyor: Otellerde Şampuan ve Duş Jeli Devri Kapanıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 11:31

Avrupa Birliği, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında otelcilik sektöründe devrim niteliğinde bir adım atıyor. 2030 yılından itibaren Avrupa genelindeki otellerde, odaların vazgeçilmezi olan tek kullanımlık minyatür şampuan, duş jeli ve losyon şişelerinin kullanımı tamamen yasaklanacak. Plastik atıkları azaltmayı hedefleyen bu düzenleme, konaklama alışkanlıklarını kökten değiştirecek.

Kaynak: https://environment.ec.europa.eu/topi...
Reklam

Avrupa Birliği (AB), ambalaj atıklarını dizginlemek amacıyla hazırladığı yeni çevre yasasını hayata geçirerek otel odalarındaki minyatür kişisel bakım ürünlerine veda ediyor.

2024 yılında kabul edilen kapsamlı düzenleme uyarınca, otellerde on yıllardır kullanılan tek kullanımlık küçük şişeler 2030 yılı itibarıyla tamamen yasaklı hale gelecek. Özellikle 100 mililitre veya 100 gramın altındaki plastik ambalajları odağına alan bu karar, AB sınırları içerisindeki tüm konaklama tesislerini kapsayacak.

Bu yeni dönemle birlikte otel banyolarındaki görsel alışkanlıklar da yerini daha sürdürülebilir çözümlere bırakıyor. Artık her müşteri için ayrı bir plastik şişe açılması yerine, banyolara monte edilen ve sürekli doldurulabilen büyük boyutlu dispenserler (dağıtıcılar) standart hale gelecek. Birçok küresel otel zinciri, hem doğayı korumak hem de operasyonel maliyetleri düşürmek amacıyla bu sisteme geçiş yapmaya şimdiden başladı. Fransız basınındaki verilere göre, bu düzenleme sadece çevre kirliliğini engellemekle kalmayacak, aynı zamanda tonlarca plastik atığın oluşmasını da daha kaynağındayken durduracak. Tatilcilerin 2030 yılına kadar kademeli olarak göreceği bu değişim, Avrupa'nın yeşil dönüşüm hedeflerinin en somut adımlarından biri olarak görülüyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
