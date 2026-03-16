Nuri Alço Eşref Rüya’dan Aldığı İhtiyar Teklifiyle İlgili Açıklama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.03.2026 - 11:19

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor. Yüksek reytingleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi her hafta geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir paylaştığı dizi hikayesindeki aksiyon ve dramatik gelişmelerle adından söz ettiriyor. Dizinin kadrosuna katılabilecek isimlerle ilgili kulis haberleri de sık sık konuşuluyor. Bu isimlerden biri de Yeşilçam’ın tanınmış oyuncularından Nuri Alço oldu. Alço, kendisine diziden bir rol teklifi geldiğini ancak sürecin tamamlanmadığını söyledi.

Usta oyuncu Nuri Alço, katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Alço, son dönemde çok konuşulan Eşref Rüya dizisiyle ilgili bir teklif aldığını söyledi. Oyuncu, teklifin “İhtiyar” adlı karakter için yapıldığını belirtti. Rol için görüşmeler yapıldığını, ilk aşamada teklifi olumlu karşıladıklarını da söyledi. Ancak sürecin ilerleyen kısmında anlaşmanın kesinleşmediğini dile getirdi. Bu nedenle projede henüz yer alamadığını açıkladı. 

İhtiyar karakteri için heyecan dorukta bekleyiş devam ediyor. Görünen o ki dizi ekibi İhtiyar için henüz bir karar vermemiş gibi. Bakalım rol için hangi oyuncuyla anlaşılacak?

İşte detaylar 👇

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
