Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde Ay ve Jüpiter'in yakınlaşması, ikili ilişkiler ve iş ortaklıkları üzerinde şans rüzgarları estiriyor. Belki de beklediğin bir anlaşma, bir sözleşme veya iş birliği fırsatı kapını çalabilir. Bu fırsatlar, büyüme potansiyeli taşıyor ve sana kazançlı çıkacağın bir fırsat sunuyor. Bugünün enerjisi tam bir 'kazan-kazan' durumu yaratıyor.

Karşındaki insanlardan beklenmedik destekler de alabilirsin bugün! İşe bu da sana yalnız olmadığını hissettirecektir. Bu durum, motivasyonunu da artırır tabii ve doğru kişilerle yan yana olduğunu anlamanı sağlar. Güçlü fırsatlarla kariyer hayatının seyrini değiştirmek için ise hadi harekete geç!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise ilişkini bir üst seviyeye taşıma isteği bugün öne çıkıyor. Belki de ciddi bir konuşma yapma, geleceğe dair planlar yapma zamanı gelmiştir. Güvenli ve konforlu ilişkinde aşkı büyütmek, kalıcı bağlar kurmak harika elbette. Ama ilişkinde pürüzler varsa, kalıcı bir bağ kurma ve evlilik düşüncenden önce ayrılığı düşün deriz.. Zira, yanlış ilişkiyi evlilik kurtaramaz değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…