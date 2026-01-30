Sevgili Oğlak, bugün Ay ve Jüpiter'in yakınlaşması, aşk hayatında bazı önemli değişikliklerin habercisi olabilir. Bugün, ilişkini bir üst seviyeye taşıma isteğinin yoğunlaştığını hissedebilirsin. Belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün o ciddi konuşmayı yapma, geleceğe dair planlarını paylaşma zamanı gelmiştir.

Güvenli ve konforlu bir ilişkin varsa, aşkını büyütmek ve daha kalıcı bağlar kurmak için harika bir gün olabilir. Evlilik düşüncesi bile kafanda şekillenmeye başlamıştır belki de! Ancak ilişkinde bazı pürüzler varsa, bu konuları göz ardı etmemende fayda var. Unutma ki evlilik hiçbir zaman yanlış ilişkiyi kurtaramaz. Bu yüzden, kalıcı bir bağ kurma ve evlilik düşüncesinden önce, ilişkindeki sorunları çözmeli ya da ayrılığı gündeme getirmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…