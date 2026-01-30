Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki enerjiler seninle ilgili birkaç önemli ipucu veriyor. Ay ve Jüpiter'in etkileşimi, senin adeta bir çalışma makinesine dönüşmene sebep olabilir. 'Bir işi daha hallederim' diyerek kendini durmaksızın çalışırken bulabilirsin. Ancak unutma ki bu durum hem kaslarında gerginliğe hem de zihinsel olarak tükenmişliğe neden olabilir.

Belki de bu durumun çözümü, molaları bir lüks veya hak olarak değil, tamamen bir gereklilik olarak görmekte. Çalışma rutininde küçük molalar vermeyi ihmal etme. Bu molalar, hem bedeninin hem de zihnin yeniden enerji toplaması için önemli. Unutma, sağlıklı bir beden ve zihin, daha verimli bir çalışma süreci demektir. Kendine dikkat et, enerjini doğru kullan ve bu yoğun çalışma temposunda kendini tükenmiş hissetmemeye özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…