Sevgili Oğlak, bugün bedenin ve ruhunun hallerinden bahsetmek istiyoruz. Senin gibi güçlü ve dayanıklı bir burcun temsilcisi olan bir kişi, genellikle her şeyi kendi üzerine alır ve 'ben her şeyi taşırım' moduna girer. Ancak bu durum zamanla sessiz ama derinden bir yorgunluk yaratabilir.

Bedenin ve zihnin, sürekli olarak ağırlıkları taşıma ve sorumlulukları üstlenme durumunda kalması, bir süre sonra yorucu olabilir. Bu durum, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir. İşte tam da bu noktada, bugün sana bir önerimiz var: Sınır çizmek.

Evet, belki ilk başta biraz zor gelebilir, çünkü sen her zaman her şeyin üstesinden gelme gücüne sahipsin. Ancak unutma ki, gerçek güç bazen durabilmekte yatar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…