Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Ocak Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
27 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ocak Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi bedeninin sana bir ders verme çabasında olduğunu söylüyor. Dayanıklılığın ve esnekliğin ne olduğunu ve aralarındaki farkı anlamaya çalışıyor olabilirsin. Kendini bir kaya gibi sert ve yıkılmaz tutma eğilimindeysen, bu aslında enerji kanallarını daraltıp seni daha kırılgan hale getirebileceğini unutma.

Bedeninin sana anlatmaya çalıştığı bu dersi anlamak için bugün biraz o meşhur disiplinini bir kenara bırakmayı dene. Bedeninin akışkan, yumuşak ve tepkisel olmasına izin ver. Kendini bu şekilde ifade etmek, içindeki o katılaşmış yapıyı esnetmenin anahtarı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

