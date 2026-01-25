onedio
26 Ocak Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
26 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ocak Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki hareketlilik seni de etkileyecek. Neptün, Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise alıştığın sert rutinlerin yerine daha esnek bir yaklaşımı benimsemeni öneriyor. Kendini sıkı kurallar ve katı programlar yerine, daha özgür ve rahat hissetmen için biraz daha serbest bırakman gerekiyor.

Bedenini dinlemek ve ona iyi bakmak bugün özellikle önemli, değil mi? İşte bu yüzden sağlıklı beslenmeye bile küçük molalar verebilirsin. Zihnin ve bedenin kaçamaklar istiyorsa, takvimini biraz esnetmeyi düşünebilirsin belki. Bir öğünlük abur cubur, bir günlük spor molası ya da yaramazlık kimseye zarar vermez! Tabii abartmazsan... Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

