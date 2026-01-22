onedio
23 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ocak Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte, bedeninin alışkın olduğu disiplinli rutinden biraz kaçmak isteyebilirsin. Cuma günleri genelde 'Ben bunun üstesinden gelirim, dayanırım' dediğin o yoğun tempoda, bu sefer biraz yorgunluk hissi kaplayabilir seni. Fakat unutma ki her zaman zirvede olmak zorunda değilsin. Fiziksel sınırlarını zorlamak yerine, biraz esnemeye ve kendine alan tanımaya ne dersin?

Dinlenmek, enerji toplamak aslında verimliliğini artırır. Kendini zorlamak yerine, bugün biraz gevşe, dinlen ve enerjini topla. Mars'ın Kova burcunda olduğu bugünlerde, belki de ihtiyacın olan tam da budur. Her şeyi bir yana bırakmanın zamanı geldi, kendin için! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
