Oğlak Burcu right-white
23 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

22.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ocak Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, heyecanla beklediğin Cuma gününe hazır ol! Zira bugün, savaşçı gezegen Mars'ın özgür ruhlu Kova burcuna geçişiyle birlikte, kariyer alanında maddi konulara odaklanman gerekecek. Haftanın son iş günü olmasına rağmen, kafanı meşgul eden gelir-gider dengen olacak. Daha fazla kazanmak ve bunun için alternatif gelir kapıları bulmak için gözünü dört açtığına eminiz. 

Şimdi alışılmışın dışında, belki de bugüne dek hiç düşünmediğin kazanç modellerine yönelebilirsin. Bu durum, yeni bir yöntem ya da belki de yeni bir gelir kapısı gündeme getirebilir. İşte bu yüzden, bugün finansal fırsatları yakından takip etmende fayda var. Mars etkisinde hafta sonu da odağında para olacak ama bugün attığın adımlar en önemlileri. Bu yüzden mutlaka kazanmak için oyunun kurallarını değiştirmeyi düşün, bunu yapabilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise güven duygusu bugün senin için oldukça önemli. Özellikle de uzun süren ilişkilerde sağlam ve belirgin adımlar atmayı tercih edeceğin bir döneme giriyoruz. Tabii bu arada bekar Oğlak burçları da hızlı ve geçici ilişkilerden ziyade, yavaş ama kalıcı bir bağ arayışına girecek. Dolayısıyla, bugün aşkta kalıcı adımlar atmak için ideal bir gün olabilir. Güvendiğin kişiye bir şans ver, aşk yanı başında olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

