Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi senin için güven duygusunu ön plana çıkarıyor. Aşk hayatında bu duyguyu yoğun bir şekilde hissedeceğini söyleyebiliriz. Özellikle uzun süreli ilişkisi olan bir Oğlak burcuysan, sağlam ve belirgin adımlar atmayı tercih edebilirsin bu dönemde. Bu, ilişkini daha da güçlendirecek ve sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır.

Bekar Oğlak burçlarına gelirsek, onlar da bugün hızlı ve geçici ilişkilerden ziyade, yavaş ama kalıcı bir bağ arayışına girecekler. Bu, aşk hayatında daha kalıcı ve anlamlı bir ilişki istemen anlamına geliyor. Belki de bir süredir aklında olan o kişiye bir şans verme zamanı geldi... Kim bilir, belki de aşk hemen yanı başındadır ve sadece onu fark etmen gerekiyordur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…