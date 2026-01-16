Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında bir denge arayışı içerisindesin. Güven ve özgürlük arasında bir denge kurmak senin için önemli. Partnerinle maddi konuları ya da gelecek planlarını konuşma ihtimalin oldukça yüksek. Çünkü sen hem ona güvenmek hem de maddi ve manevi anlamda özgürlüğünü korumak istiyorsun. Bu durumda yapman gereken şey ise açıkça konuşmak ve birbirinizi anlamaya çalışmak.

Tabii bekarsan, bugün hayatına yeni bir renk katacak bir yabancının hayatına girmene izin vermelisin. Eğer izin verirsen bu kişi seni şaşırtabilir, belki de hayatını tamamen değiştirebilir. Ancak dikkatli olmalısın, ilk adımın her zaman güven olmalı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…