Sevgili Oğlak, aşkın sıcak dalgaları bugün seni sarmaya hazır! Bugün, kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları partnerinle paylaşma, ona karşı hislerini cesurca ifade etme zamanı. Belki de uzun zamandır beklediğin bu an geldi çattı. İçindeki aşkı dışarıya vurmanın tam sırası!

Tabii bekarsan, gözünü dört aç! Bugün, belki de sadece birinin gözlerine bakmak, kalbini hızlandırmaya yetecek. O özel kişiyle göz göze gelmek, içinde güçlü bir çekim hissi yaratabilir. Zira Merkür ve Jüpiter'in enerjisi, bugün senin kalbini yönlendiriyor. Bu iki güçlü gezegenin enerjisi ise aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Hatta kalbin, bugün kontrolü ele alıyor ve seni aşka, tutkuya, heyecana götürüyor... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…