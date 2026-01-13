Sevgili Koç, bugün aşk hayatında sözcüklerin ne kadar büyülü bir etkisi olduğunu asla göz ardı etmemelisin. Bir mesajın, beklenmedik bir telefon çağrısının ya da yüz yüze yapılan bir konuşmanın, kalp ritmini nasıl hızlandırdığını fark etmelisin. Çünkü bugün, belki de hiç beklemediğin bir anda başlayan bir sohbet, hızla tutkulu bir flörte dönüşebilir.

Bu arada, gökyüzündeki gezegenlerin enerjisi de seninle! Merkür ve Jüpiter, seni sarıp sarmalayacak ve belki de aşkın büyüsüne kapılmanı sağlayacak. Bu enerjiyi hissettiğinde, kendini tutkulu bir aşk hikayesinin içinde bulabilirsin. Ama unutma, her şey senin elinde. Kendi aşk hikayeni yazmak için kelimelerin gücünü kullan! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…