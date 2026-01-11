Sevgili Koç, yeni bir haftaya girerken aşk hayatında belirli bir netlik arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Kalbinin derinliklerinde ne istediğini çok iyi biliyorsun ve bu durum, karşı tarafa karşı da daha açık ve net bir tavır sergilemeni sağlıyor. Bu durum, ilişkinin hangi yöne evrileceği konusunda belirleyici olacak. İlişkin ya evlilik yolunda ilerleyecek ya da ayrılık kaçınılmaz olacak. Çünkü bu netlik, senin 'Ya hep, ya hiç' algına da yansıyacak.

Tabii bekarsan, o zaman başka! Zira bu hafta beklenmedik bir çekim hissi ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu, belki de hayatına yeni birinin gireceğinin işareti olabilir. Bu yüzden, aşk hayatında sürprizlere karşı açık olmanı öneriyoruz. Belki de hayatının aşkı tam da bugün karşına çıkacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…