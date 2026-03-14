Eğitim Harcamaları ile Refah Göstergeleri Arasındaki İlişki Nasıl?

İlk bakışta alakasız gibi duruyor ama aslında burada güçlü bir bağlantı var. Eğitim seviyesi yükseldikçe insanlar sağlık konusunda daha bilinçli davranıyor. Ne yediğine, nasıl yaşadığına, ne zaman doktora gideceğine daha çok dikkat ediyor. Sporunu yapıyor, gününü planlamasını biliyor, kendine iyi gelecek olan şeylerin farkına varıyor. Bu da hem bireysel hem toplumsal sağlık seviyesini yükseltiyor. Kısacası sağlıklı toplum, daha yüksek refah demek oluyor.