Sevgili Koç, bugün aşk hayatındaki tutkulu arayışın adeta doruk noktalarına çıkıyor. Farklılık ve yenilik peşinde koşan kalbin, alışılmışın dışında bir karakterle karşılaşabilir ve bu durum, kalbinde yeni bir heyecan dalgası yaratabilir. Ancak unutma, bu tür heyecanlar bazen gözlerini kamaştırabilir. Bu yüzden, büyük sözler vermeden önce, duygularını bir kez daha gözden geçirmen ve ona göre hareket etmen, olası hayal kırıklıklarını önleyebilir.

Eğer Jüpiter'in karşıtlık pozisyonundayken bir ilişkin varsa, geleceğe yönelik planların, birlikte çıkılacak romantik seyahat hayalleri ya da belki de ortak hedeflerin gündeme gelebilir. Belki de birlikte yeni bir maceraya atılmak üzeresinizdir. Bu macera ise hayatının en unutulmaz anılarından biri olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…