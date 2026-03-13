Kabin Görevlisi Uyardı: Uçakta Siyah Çorap Giymemek Daha Güvenli!

Kabin görevlileri servis arabaları, sıcak içecekler veya yemek tepsileri taşırken yolcuların uzattığı ayakları göremeyebiliyor ve bu da hem yolcu hem ekip için küçük kazalara yol açabiliyor.

Uzmanlar, bu nedenle uçuş sırasında ayakları koridora uzatmamak ve mümkünse açık renk çorap tercih etmek gibi küçük önlemlerin kabin içinde güvenliği artırabileceğini vurguluyor. Ayrıca rahat ve düz tabanlı ayakkabıların tercih edilmesi de acil durumlarda hareket etmeyi kolaylaştırdığı için öneriliyor.