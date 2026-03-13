onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Kabin Görevlisi Uyardı: Uçakta Siyah Çorap Giymemek Daha Güvenli!

Kabin Görevlisi Uyardı: Uçakta Siyah Çorap Giymemek Daha Güvenli!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 09:21

Uçak yolculuklarında çoğu yolcu konfor için küçük detaylara dikkat etse de kabin ekipleri bazı alışkanlıkların güvenlik açısından sorun yaratabileceğini söylüyor. Deneyimli bir kabin görevlisi, uçuş sırasında siyah çorap giymenin beklenmedik riskler oluşturabileceğini belirterek yolcuları uyardı. Özellikle düşük ışıkta fark edilmesi zor olan koyu renk çorapların, kabin içinde küçük kazalara yol açabildiği ifade ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uçak yolculuklarında konfor kadar güvenlik de önemli.

Uçak yolculuklarında konfor kadar güvenlik de önemli.

Deneyimli bir kabin görevlisi, uçuş sırasında çoğu yolcunun fark etmediği küçük bir ayrıntıya dikkat çekerek siyah veya koyu renk çorapların bazı durumlarda sorun yaratabileceğini söyledi.

Kabin görevlilerine göre özellikle gece uçuşlarında kabin ışıkları kısılır ve görüş mesafesi azalır.

Kabin görevlilerine göre özellikle gece uçuşlarında kabin ışıkları kısılır ve görüş mesafesi azalır.

Bu sırada bazı yolcular ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını koridora uzatabiliyor. Ancak koyu renk çoraplar düşük ışıkta fark edilmesi zor olduğu için kabin ekibi yürürken bu ayakları geç fark edebiliyor ve takılma riski oluşabiliyor.

CNN Travel’a konuşan deneyimli uçuş görevlisi Kris Major, bu durumun özellikle dar uçak koridorlarında daha riskli olduğunu belirtiyor.

CNN Travel’a konuşan deneyimli uçuş görevlisi Kris Major, bu durumun özellikle dar uçak koridorlarında daha riskli olduğunu belirtiyor.

Kabin görevlileri servis arabaları, sıcak içecekler veya yemek tepsileri taşırken yolcuların uzattığı ayakları göremeyebiliyor ve bu da hem yolcu hem ekip için küçük kazalara yol açabiliyor.

Uzmanlar, bu nedenle uçuş sırasında ayakları koridora uzatmamak ve mümkünse açık renk çorap tercih etmek gibi küçük önlemlerin kabin içinde güvenliği artırabileceğini vurguluyor. Ayrıca rahat ve düz tabanlı ayakkabıların tercih edilmesi de acil durumlarda hareket etmeyi kolaylaştırdığı için öneriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın