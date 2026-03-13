Kabin Görevlisi Uyardı: Uçakta Siyah Çorap Giymemek Daha Güvenli!
Uçak yolculuklarında çoğu yolcu konfor için küçük detaylara dikkat etse de kabin ekipleri bazı alışkanlıkların güvenlik açısından sorun yaratabileceğini söylüyor. Deneyimli bir kabin görevlisi, uçuş sırasında siyah çorap giymenin beklenmedik riskler oluşturabileceğini belirterek yolcuları uyardı. Özellikle düşük ışıkta fark edilmesi zor olan koyu renk çorapların, kabin içinde küçük kazalara yol açabildiği ifade ediliyor.
Uçak yolculuklarında konfor kadar güvenlik de önemli.
Kabin görevlilerine göre özellikle gece uçuşlarında kabin ışıkları kısılır ve görüş mesafesi azalır.
CNN Travel’a konuşan deneyimli uçuş görevlisi Kris Major, bu durumun özellikle dar uçak koridorlarında daha riskli olduğunu belirtiyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
