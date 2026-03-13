Tokat'ta Meydana Gelen 5.5 Büyüklüğündeki Deprem Kameralara Böyle Yansıdı
Tokat'ın Niksar ilçesinin merkez üssü olduğu 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas'ta da hissedildi. Saat 03.35'te meydana gelen depremde herhangi bir kayıp kaydedilmezken Tokat'ta eğitime ara verildi. Deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Kaynak: TRT Haber
Deprem anı kameralara böyle yansıdı.
Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı: Olumsuz bir durum yok.
