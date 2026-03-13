onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tokat'ta Meydana Gelen 5.5 Büyüklüğündeki Deprem Kameralara Böyle Yansıdı

Tokat'ta Meydana Gelen 5.5 Büyüklüğündeki Deprem Kameralara Böyle Yansıdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.03.2026 - 10:21

Tokat'ın Niksar ilçesinin merkez üssü olduğu 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas'ta da hissedildi. Saat 03.35'te meydana gelen depremde herhangi bir kayıp kaydedilmezken Tokat'ta eğitime ara verildi. Deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Kaynak: TRT Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deprem anı kameralara böyle yansıdı.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı: Olumsuz bir durum yok.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı: Olumsuz bir durum yok.

Tepebaşı 'Toplanma alanlarımız belirlendi. Şu ana kadar hiçbir olumsuz duruma rastlamadık. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan güvenli alanlarda beklemelerini öneriyorum. Yetkililerden gelecek bilgi doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın