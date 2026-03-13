400 Metrelik Pistle Rekor Kırıyor! Kayaların Arasına Yapılan Dünyanın En Küçük Pisti
Karayipler’de küçücük bir ada düşünün. Nüfusu az, yüz ölçümü sınırlı, coğrafyası ise oldukça sert. Yüksek tepeler ve denize inen dik kayalıklar adanın büyük bölümünü kaplıyor. Böyle bir yerde havalimanı yapmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Fakat mühendisler tam da kayaların arasında, denizin kenarında sıra dışı bir pist inşa etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karayipler’de küçücük bir adanın kenarına inşa edilen sıra dışı pist
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük yolcu uçakları burada iniş yapamıyor
Havalimanının altyapısı da oldukça sade.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın