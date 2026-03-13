onedio
400 Metrelik Pistle Rekor Kırıyor! Kayaların Arasına Yapılan Dünyanın En Küçük Pisti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 10:41

Karayipler’de küçücük bir ada düşünün. Nüfusu az, yüz ölçümü sınırlı, coğrafyası ise oldukça sert. Yüksek tepeler ve denize inen dik kayalıklar adanın büyük bölümünü kaplıyor. Böyle bir yerde havalimanı yapmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Fakat mühendisler tam da kayaların arasında, denizin kenarında sıra dışı bir pist inşa etti.

Karayipler’de küçücük bir adanın kenarına inşa edilen sıra dışı pist

Karayip Hollanda’sı olarak bilinen bölgede yer alan Saba Adası, yalnızca yaklaşık 13 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip. Ada büyük ölçüde Mount Scenery adlı sönmüş yanardağın etrafında şekillenmiş durumda. Dağlık arazi ve sert kayalıklar nedeniyle düz alan bulmak oldukça zor.

İşte tam da bu nedenle havalimanı adanın kenarına, kayalıkların arasına kurulmuş. Juancho E. Yrausquin Havalimanı adıyla bilinen tesis, denize doğru uzanan dar bir şeridin üzerine yerleştirilmiş. Pist uzunluğu yalnızca 400 metre civarında. Karşılaştırmak gerekirse, dünyanın büyük havalimanlarında pist uzunlukları çoğu zaman 3 bin metrenin üzerinde.

Bu ölçü, Saba’daki pisti ticari uçuşlar için kullanılan en kısa pistlerden biri haline getiriyor.

Büyük yolcu uçakları burada iniş yapamıyor

Pistin kısalığı nedeniyle modern yolcu jetlerinin neredeyse tamamı Saba’ya iniş gerçekleştiremiyor. Havalimanı yalnızca kısa mesafede kalkış ve iniş yapabilen küçük pervaneli uçaklara hizmet veriyor.

Genellikle 18-20 yolcu kapasiteli uçaklar kullanılıyor. De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter ve Britten-Norman BN-2 Islander gibi STOL özellikli modeller adaya iniş yapabilen nadir uçaklar arasında yer alıyor.

Jet trafiğine ise izin verilmiyor. Uçuş gerçekleştirebilmek için Hollanda Antilleri Sivil Havacılık otoritesinden özel izin alınması gerekiyor. Zorlu coğrafya ve kısa pist uzunluğu nedeniyle pilotların özel eğitimli olması da önemli bir şart.

Havalimanının altyapısı da oldukça sade.

Pist kenarında küçük bir terminal, Winair ofisi, güvenlik noktası ve gözetleme kulesi bulunuyor. Ancak kule klasik anlamda hava trafik kontrol hizmeti vermiyor; yalnızca danışma görevinde.

Ayrıca adada havacılık yakıtı bulunmuyor. Uçaklar genellikle yakıtlarını başka adalarda alıyor. Terminal alanında küçük bir helikopter pisti de yer alıyor.

Saba’ya düzenli uçuş gerçekleştiren tek şirket Winair. Şirket, Sint Maarten ile ada arasında günlük seferler düzenliyor. Yolculuk ise yaklaşık 15 dakika sürüyor.

Yaklaşık 2.200 kişinin yaşadığı Saba Adası için bu küçük pist hayati öneme sahip. Zorlu arazi nedeniyle havalimanı inşası yıllarca imkânsız görülse de sonuçta ortaya dünyanın en ilginç havaalanlarından biri çıktı.

