5 Aydır Kuruydu! Türkiye’nin 3’üncü Büyük Longozu Yeniden Canlandı

Karacabey Longozu yalnızca ağaçlarıyla değil, barındırdığı canlı çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Dişbudak, kızılağaç, göl soğanı, su menekşesi ve nilüfer gibi bitkilerin görüldüğü alan yılkı atları, manda ve inek sürülerine de ev sahipliği yapıyor.

Flamingo, karaleylek ve balıkçıl gibi kuş türleri açısından da önemli duraklardan sayılan longoz, 270’ten fazla kuş türünün gözlemlendiği alanlardan biri olarak biliniyor. Kuşlar açısından hem üreme hem de dinlenme noktası olarak kullanılan habitat, bölgedeki doğal yaşamın sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor.