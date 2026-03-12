5 Aydır Kuruydu! Türkiye’nin 3’üncü Büyük Longozu Yeniden Canlandı
Türkiye’de sayıları oldukça az olan longoz ormanlarından Karacabey Longozu, son dönemde yeniden gündeme geldi. Kuraklık nedeniyle aylarca susuz kalan alan, son yağışların ardından tekrar suyla doldu. Ekosistem açısından büyük önem taşıyan longoz, yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’deki dört longozdan biri olan Karacabey Longozu oldukça özel ekosisteme sahip.
270’ten fazla kuş türü ve birçok canlı için yaşam alanı oluşturuyor.
Kuraklık sonrası gelen yağışlar longozu yeniden suyla doldurdu.
