5 Aydır Kuruydu! Türkiye’nin 3’üncü Büyük Longozu Yeniden Canlandı

5 Aydır Kuruydu! Türkiye'nin 3'üncü Büyük Longozu Yeniden Canlandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 13:14

Türkiye’de sayıları oldukça az olan longoz ormanlarından Karacabey Longozu, son dönemde yeniden gündeme geldi. Kuraklık nedeniyle aylarca susuz kalan alan, son yağışların ardından tekrar suyla doldu. Ekosistem açısından büyük önem taşıyan longoz, yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: DHA

Türkiye’deki dört longozdan biri olan Karacabey Longozu oldukça özel ekosisteme sahip.

Türkiye'deki dört longozdan biri olan Karacabey Longozu oldukça özel ekosisteme sahip.

Güney Marmara’daki akarsuların büyük bölümünün birleşmesiyle oluşan Susurluk Irmağı’nın Marmara Denizi ile buluştuğu noktada yer alan Karacabey Longozu, farklı habitat özelliklerini aynı alanda barındırmasıyla dikkat çekiyor. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan alan kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşleri ve kamp aktiviteleri açısından önemli duraklardan sayılıyor.

Avrupa’da örneği bulunmayan yapıdaki Karacabey Longozu, Türkiye’de bulunan dört longoz içinde büyüklük açısından üçüncü sırada yer alıyor. Denize doğru akan derelerin getirdiği kumların kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği noktada oluşan subasar ormanı, oldukça nadir ekosistemler arasında gösteriliyor.

270’ten fazla kuş türü ve birçok canlı için yaşam alanı oluşturuyor.

270'ten fazla kuş türü ve birçok canlı için yaşam alanı oluşturuyor.

Karacabey Longozu yalnızca ağaçlarıyla değil, barındırdığı canlı çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Dişbudak, kızılağaç, göl soğanı, su menekşesi ve nilüfer gibi bitkilerin görüldüğü alan yılkı atları, manda ve inek sürülerine de ev sahipliği yapıyor.

Flamingo, karaleylek ve balıkçıl gibi kuş türleri açısından da önemli duraklardan sayılan longoz, 270’ten fazla kuş türünün gözlemlendiği alanlardan biri olarak biliniyor. Kuşlar açısından hem üreme hem de dinlenme noktası olarak kullanılan habitat, bölgedeki doğal yaşamın sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kuraklık sonrası gelen yağışlar longozu yeniden suyla doldurdu.

Kuraklık sonrası gelen yağışlar longozu yeniden suyla doldurdu.

Son 65 yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçen dönem Karacabey Longozu’nu da olumsuz etkiledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altındaki alan kuraklık nedeniyle yaklaşık 5 ay önce kurudu. Son yağışların ardından su seviyesi yeniden yükseldi ve longoz tekrar suyla doldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

'Aldığımız son yağışlarla birlikte su seviyesi sevindirici bir boyuta geldi. Bu aşamada geçen sene yaşadığımız kuraklığın ardından bu sevindirici bir durumdur. Sadece tek bir yağışla geçtiğini söylemek mümkün değil. Bu habitatın içerisinde çeşitli su canlıları ve bitkileri var. Su olmadığında bu canlıların yaşamını sürdürememesi söz konusu oluyor. Kuşlar açısından hem üreme hem dinlendirme alanı olarak kullanılan yerlerdir. Suların dolması ile birlikte longoz, canlıların yaşamını sürdürmesine yardımcı olurken; kuş türlerinin ve suda yaşayan hayvanların da dinlenme alanları oluşuyor'

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
