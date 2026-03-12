Yapay Zekaya Sorduk: Bugün Vakit Kaybı Olarak Görülen Hangi Hobi Gelecekte Çok Kazandıran Mesleğe Dönüşebilir?
Yapay zekaya bu sefer de gelecekte en çok kazandıracak işi sorduk. Zaman zaman bazı hobiler ciddi anlamda vakit kaybı olarak görülüyor ama aslında gelecekte çok değerli bir yere de gelebilir. Biz sorduk, yapay zeka da yanıtladı. Hazırsak başlıyoruz!
1. Video oyunları oynamak
2. Sosyal medyada içerik üretmek
3. Amatör fotoğrafçılık
4. Kodlama ve oyun modlama
5. Yabancı dil öğrenmek
6. 3D modelleme
7. Kripto ve finans takibi
8. Astronomi ve uzay
9. Robotik veya elektronik deneyler
